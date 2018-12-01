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«Это не любовь»: неожиданное признание Пугачевой о Галкине 

Дни.ру + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина снова оказались в центре внимания. Знаменитости рассказали правду о том, как все начиналось.
Симпатичного комика представил Алле ее тогдашний супруг Филипп Киркоров. В дальнейшим этог шаг приведет к неожиданным последствиям.
Галкин признался, что это это была не любовь с первого взгляда. При этом шоумен всегда был поклонником творчества Примадонны.
Сама Пугачева спустя годы призналась, что испытала легкий шок во время встречи с будущим избранником.
"Я почувствовала взгляд в спину, прямо почувствовала… И я злобно посмотрела, а он не отвел глаза. Я ответным взглядом выпустила «гром» и ненависть, а он только улыбнулся в ответ. И я ушла… Но я даже не поняла, что это — не любовь, не какой-то особый интерес, а ток по всему телу", — поведала Примадонна.
Несмотря на то, что еще три года после роковой встречи Пугачева оставалась официальной супругой Филиппа Киркорова, все было предрешено. Любовь преодолела все границы.
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Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева , Шоу-бизнес
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