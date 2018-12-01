«Это не любовь»: неожиданное признание Пугачевой о Галкине

Симпатичного комика представил Алле ее тогдашний супруг Филипп Киркоров . В дальнейшим этог шаг приведет к неожиданным последствиям.

Галкин признался, что это это была не любовь с первого взгляда. При этом шоумен всегда был поклонником творчества Примадонны.

Сама Пугачева спустя годы призналась, что испытала легкий шок во время встречи с будущим избранником.

"Я почувствовала взгляд в спину, прямо почувствовала… И я злобно посмотрела, а он не отвел глаза. Я ответным взглядом выпустила «гром» и ненависть, а он только улыбнулся в ответ. И я ушла… Но я даже не поняла, что это — не любовь, не какой-то особый интерес, а ток по всему телу", — поведала Примадонна.

Несмотря на то, что еще три года после роковой встречи Пугачева оставалась официальной супругой Филиппа Киркорова, все было предрешено. Любовь преодолела все границы.