Хаски отменил концерты в шести городах

Рэпер Хаски ( Дмитрий Кузнецов ) отменил концерты в шести городах. Об этом музыкант сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть», — написал Хаски.

Запланированные на декабрь концерты в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иванове не состоятся. Музыкант отметил, что перенести выступления на другие даты в декабре не получилось, так как эти даты оказались заняты.

«Сорян, но я *** воевать», — заявил рэп-исполнитель.

Декабрьские выступления в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске состоятся, как и планировалось, отметил Хаски.