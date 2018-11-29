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Хаски отменил концерты в шести городах 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) отменил концерты в шести городах. Об этом музыкант сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть», — написал Хаски.
Запланированные на декабрь концерты в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иванове не состоятся. Музыкант отметил, что перенести выступления на другие даты в декабре не получилось, так как эти даты оказались заняты.
«Сорян, но я *** воевать», — заявил рэп-исполнитель.
Декабрьские выступления в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске состоятся, как и планировалось, отметил Хаски.
Дмитрий Кузнецов , Шоу-бизнес
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