Сергей Жорин поставил точку в деле Егора Крида

Напомним, что Егор Крид должен был выступить с концертом в Комсомольске-на-Амуре. Зрители ждали появление певца на сцене несколько часов, но Егор так и не появился. Организаторы мероприятия посчитали, что рэпер будет петь под фонограмму, поэтому не позаботились об установке оборудования, предназначенного для его выступления. Егор отказался выступать под фонограмму. В конечном итоге артиста обвинили в срыве концерта, а затем организаторы подали на него иск в суд затребовав полмиллиона рублей.

На пост откликнулась Валерия, которая отметила своевременную помощь и профессионализм Сергея Жорина. Поклонники также оценили адвоката положительно. Многим импонирует, что юрист вступает в диалог с подписчиками и всегда отвечает на их вопросы.