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Сергей Жорин поставил точку в деле Егора Крида 

Russianshowbiz.info + ещё 6 2 часа назад
Фото: Instagram
Сергей Жорин объявил подписчикам Instagram, что выиграл затянувшееся дело Егора Крида. Справедливость восторжествовала, и «срубить бабла» с рэпера не удалось. Теперь обидчикам придется выплачивать компенсацию.
Напомним, что Егор Крид должен был выступить с концертом в Комсомольске-на-Амуре. Зрители ждали появление певца на сцене несколько часов, но Егор так и не появился. Организаторы мероприятия посчитали, что рэпер будет петь под фонограмму, поэтому не позаботились об установке оборудования, предназначенного для его выступления. Егор отказался выступать под фонограмму. В конечном итоге артиста обвинили в срыве концерта, а затем организаторы подали на него иск в суд затребовав полмиллиона рублей.
На пост откликнулась Валерия, которая отметила своевременную помощь и профессионализм Сергея Жорина. Поклонники также оценили адвоката положительно. Многим импонирует, что юрист вступает в диалог с подписчиками и всегда отвечает на их вопросы.
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Крид , Сергей Жорин , Шоу-бизнес
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