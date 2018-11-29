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СМИ назвали причину массовой отмены концертов в РФ 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Массовая отмена концертов рэп-исполнителей в России связана с бойней в Керченском политехническом колледже и самоподрывом подростка в здании УФСБ по Архангельской области.
Издание Znak.com со ссылкой на источники утверждает, что за отменой выступлений популярных у молодежи исполнителей стоит ФСБ и Центр «Э».
По их информации, после инцидентов в Керчи и Архангельске началась массовая проверка аккаунтов в соцсетях подростков, состоящих в группах левого и анархического толков и в сообществах агрессивной тематики.
В числе прочих власти изучали вопрос музыкальных предпочтений таких подростков. Они анализировали, какие треки молодые люди размещают у себя на страницах, и по результатам анализа составили список исполнителей, чьи песни подлежат проверке на экстремизм и чьи крупные концерты нежелательны.
Напомним, в последнее время по разным причинам был отменен ряд концертов в российских городах групп «Френдзона» и IC3PEAK, исполнителей Егора Крида, Элджея, Хаски и др.
Комментарии
Крид , ФСБ , Шоу-бизнес
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