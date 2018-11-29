СМИ назвали причину массовой отмены концертов в РФ

Массовая отмена концертов рэп-исполнителей в России связана с бойней в Керченском политехническом колледже и самоподрывом подростка в здании УФСБ по Архангельской области

Издание Znak.com со ссылкой на источники утверждает, что за отменой выступлений популярных у молодежи исполнителей стоит ФСБ и Центр «Э».

По их информации, после инцидентов в Керчи и Архангельске началась массовая проверка аккаунтов в соцсетях подростков, состоящих в группах левого и анархического толков и в сообществах агрессивной тематики.

В числе прочих власти изучали вопрос музыкальных предпочтений таких подростков. Они анализировали, какие треки молодые люди размещают у себя на страницах, и по результатам анализа составили список исполнителей, чьи песни подлежат проверке на экстремизм и чьи крупные концерты нежелательны.