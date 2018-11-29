Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Меган Маркл (Meghan Markle) довела Кейт Миддлтон (Kate Middleton) до слез из-за слишком жестких требований к платью подружки невесты для принцессы Шарлотты (Princess Charlotte). Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что давление со стороны новенькой было настолько сильным из-за знаменательного события, что жена принца Уильяма (Prince William) не выдержала.
Наряды, затраты, праздничный торт: сравниваем королевские свадьбы Меган Маркл и Кейт МиддлтонГоворят, герцогини Кембриджская и Сассекская подружились — о прохладных отношениях и конкуренции речь уже не идет. Но не сравнивать Кейт и Меган сложно.
Инцидент произошел во время примерки платья за несколько недель до свадьбы Меган. Королевские помощники не отрицают, что конфликт имел место быть и герцогини «очень разные люди». Принцессу Шарлотту привели на примерку за три недели до свадьбы бывшей актрисы. Меган настаивала, что бы в этот торжественный день все было на высоте, но наряд малышки не соответствовал жестким требованиям невесты.
Претензии Маркл потрясли Кейт и она не смогла сдержать слез. По словам инсайдеров, в то время жена принца Уильяма, которая только что родила принца Луи (Prince Loui), находилась в очень эмоциональном состоянии.
Тем не менее, обе герцогини постарались забыть этот неприятный инцидент. Спустя месяц после свадьбы, девушки вместе появились на мероприятии в графстве Чешир. Позже они также присутствовали на церемонии, посвященной Дню памяти погибших в Первую и Вторую мировые войны, правда, на разных балконах, пишет The Sun.
Teleprogramma.pro: последние новости
Солистку группы «Фристайл» полгода не могут вывести из комы Шепелев со своей возлюбленной и детьми вышел в свет Рыдаю от счастья: Милана Кержакова выиграла суд по делу об опеке над сыном
Комментарии
Кейт Миддлтон , принц Уильям , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине озвучили цель вторжения в Керченский пролив356
Шукшина назвала расценки на шоу Малахова272
Крым закрыли для всех иностранцев57
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет86
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление400
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение