Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез

Меган Маркл (Meghan Markle) довела Кейт Миддлтон (Kate Middleton) до слез из-за слишком жестких требований к платью подружки невесты для принцессы Шарлотты (Princess Charlotte). Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что давление со стороны новенькой было настолько сильным из-за знаменательного события, что жена принца Уильяма (Prince William) не выдержала.

Наряды, затраты, праздничный торт: сравниваем королевские свадьбы Меган Маркл и Кейт МиддлтонГоворят, герцогини Кембриджская и Сассекская подружились — о прохладных отношениях и конкуренции речь уже не идет. Но не сравнивать Кейт и Меган сложно.

Инцидент произошел во время примерки платья за несколько недель до свадьбы Меган. Королевские помощники не отрицают, что конфликт имел место быть и герцогини «очень разные люди». Принцессу Шарлотту привели на примерку за три недели до свадьбы бывшей актрисы. Меган настаивала, что бы в этот торжественный день все было на высоте, но наряд малышки не соответствовал жестким требованиям невесты.

Претензии Маркл потрясли Кейт и она не смогла сдержать слез. По словам инсайдеров, в то время жена принца Уильяма, которая только что родила принца Луи (Prince Loui), находилась в очень эмоциональном состоянии.

Тем не менее, обе герцогини постарались забыть этот неприятный инцидент. Спустя месяц после свадьбы, девушки вместе появились на мероприятии в графстве Чешир. Позже они также присутствовали на церемонии, посвященной Дню памяти погибших в Первую и Вторую мировые войны, правда, на разных балконах, пишет The Sun.