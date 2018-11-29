Соловьев ответил на обвинения в двойном гражданстве 

Журналист Владимир Соловьев «повторил в 156-й раз для всех идиотов» — у него есть только российский паспорт.
В своем твиттере Соловьев опубликовал отрывок эфира на радио «Вести FM». В нем журналист обвиняет во лжи автора телеграм-канала «Незыгарь», который ранее заявил, что Соловьев — поданный Израиля.
«У меня нет американского, израильского, итальянского, испанского, английского, французского, финского, армянского, грузинского, прибалтийского и прочих паспортов», — подчеркнул журналист.
По словам Соловьева, когда-то у него был советский паспорт, сейчас — российский, а других не было и нет.
«Чего они на "Эхе Москвы" не проверят, у кого какое подданство?» — задался он вопросом.
Многие подписчики поверили Соловьеву, однако осудили журналиста за избранное им обращение «идиоты». Одни сочли это неуважением, а другие — «правильным обращением к своей аудитории».