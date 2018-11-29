Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьев ответил на обвинения в двойном гражданстве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Соловьев «повторил в 156-й раз для всех идиотов» — у него есть только российский паспорт.
В своем твиттере Соловьев опубликовал отрывок эфира на радио «Вести FM». В нем журналист обвиняет во лжи автора телеграм-канала «Незыгарь», который ранее заявил, что Соловьев — поданный Израиля.
«У меня нет американского, израильского, итальянского, испанского, английского, французского, финского, армянского, грузинского, прибалтийского и прочих паспортов», — подчеркнул журналист.
По словам Соловьева, когда-то у него был советский паспорт, сейчас — российский, а других не было и нет.
«Чего они на "Эхе Москвы" не проверят, у кого какое подданство?» — задался он вопросом.
Многие подписчики поверили Соловьеву, однако осудили журналиста за избранное им обращение «идиоты». Одни сочли это неуважением, а другие — «правильным обращением к своей аудитории».
Владимир Соловьев , Эхо Москвы , Вести ФМ , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине озвучили цель вторжения в Керченский пролив287
Шукшина назвала расценки на шоу Малахова258
Крым закрыли для всех иностранцев55
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет83
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление400
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение