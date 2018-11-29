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Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги 

Дни.ру 42 минуты назад
После развода Евгения Петросяна и Елену Степаненко ждет настоящая битва — раздел совместно нажитого имущества. По словам адвоката юмориста Сергей Жорина, бывшая жена намерена забрать все деньги.
"Кто-то ее убедил, что суд заберет у Петросяна все и отдаст ей. И Степаненко в это свято верит и надеется, что так и будет, но, к счастью, так у нее не получается", — сообщил журналистам Сергей Жорин, представляющий в суде интересы Евгения Петросяна.
Театральный режиссер, прославленный артист Александр Левенбук дал понять, что в паре Петросян-Степаненко именно благодаря невероятной работоспособности юмориста была приобретена большая часть общего имущества. "Пришло время делиться и вдруг пополам. С какого перепуга? Причем их положение, работа были принципиально разные. Петросян работал всегда, всегда. Когда он отдыхал, никто не знает. А Степаненко работала в этом театре. Это небо и земля, это большая разница", — заявил Левенбук.
Жорин перечислил, на что конкретно претендует Степаненко. "Она хочет большую часть недвижимого имущества и абсолютно все движимое имущество. В том числе Степаненко претендует на все совместно нажитые деньги на счетах супругов, на все культурные ценности, картины, иконы и так далее", — цитирует представителя Евгения Петросяна "Пятый канал".
В середине декабря пройдет первое судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества. Уже есть некие подвижки. Так, уже снят арест со счета Евгения Петросяна, на котором находится несколько миллионов рублей. Жорин признался, что уже на протяжении нескольких месяцев ведутся переговоры со Степаненко, чтобы мирно урегулировать ситуацию. "Может быть, частично поделить что-то вне суда, потому что это правильно, это быстрее, это выгодно всем", — объяснил Жорин. Однако пока все без толку, видимо.
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Елена Степаненко , Александр Левенбук , Сергей Жорин , Евгений Петросян , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Шоу-бизнес , Видео
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