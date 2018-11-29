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Шукшина назвала расценки на шоу Малахова 

Рамблер 1 час назад
Актриса Мария Шукшина рассказала в Instagram, что ей предлагали 15 млн рублей за участие в программе Андрея Малахова. По словам артистки, ее сыну Макару Касаткину были готовы заплатить 1 млн рублей.
Такое заявление актриса сделала в беседе с членом экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадимом Манукяном.
Депутаты возмутились мордобоем на шоу Малахова
В комментариях к посту Шукшиной появился призыв «защитить заслуженных людей» от «шакалов телевидения» и подписать петицию на Change.org. Авторы петиции потребовали «законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие известных людей».
Шукшина заявила, что подпишет обращение.
«Мария, я с Вами. Петицию тоже подписал», — написал Манукян Шукшиной (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Он заявил, что Госдума направила ВГТРК официальный запрос. По словам Манукяна, депутаты хотят узнать, как канал расходует бюджетные средства. В ответ Шукшина рассказала о суммах, которые ей якобы предлагали.
«<…> Ходить на это мракобесие, себя не уважать… Там платят абсолютно ВСЕМ участникам шоу», — заявила она.
По мнению актрисы, на телевидении началась «духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение ВСЕГО общества».
Ранее героиней шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» стала мать внука Шукшиной Фрейя Зильбер. В ходе передачи она рассказывала, как пытается добиться признания мальчика отцом и его семьей.
Комментарии55
Мария Шукшина , Андрей Малахов , Госдума , ВГТРК , Шоу-бизнес , Видео
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