Шукшина назвала расценки на шоу Малахова

Актриса Мария Шукшина рассказала в Instagram, что ей предлагали 15 млн рублей за участие в программе Андрея Малахова . По словам артистки, ее сыну Макару Касаткину были готовы заплатить 1 млн рублей.

Такое заявление актриса сделала в беседе с членом экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадимом Манукяном.

В комментариях к посту Шукшиной появился призыв «защитить заслуженных людей» от «шакалов телевидения» и подписать петицию на Change.org. Авторы петиции потребовали «законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие известных людей».

Шукшина заявила, что подпишет обращение.

«Мария, я с Вами. Петицию тоже подписал», — написал Манукян Шукшиной (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Он заявил, что Госдума направила ВГТРК официальный запрос. По словам Манукяна, депутаты хотят узнать, как канал расходует бюджетные средства. В ответ Шукшина рассказала о суммах, которые ей якобы предлагали.

«<…> Ходить на это мракобесие, себя не уважать… Там платят абсолютно ВСЕМ участникам шоу», — заявила она.

По мнению актрисы, на телевидении началась «духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение ВСЕГО общества».

Ранее героиней шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» стала мать внука Шукшиной Фрейя Зильбер. В ходе передачи она рассказывала, как пытается добиться признания мальчика отцом и его семьей.