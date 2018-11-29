Дима Билан выпустил «Молнию»

Сегодня, в преддверии всероссийского концертного тура «Планета Билан», состоялась премьера нового клипа Димы Билана на песню «Молния». В кадре действительно молния, ведь героинями клипа стали участницы шоу «Холостяк» Дарья Клюкина и Виктория Короткова . Вместе с режиссёром Георгием Климовым и продюсером Алексеем Лихницким им удалось создать настроение и правильную энергичную атмосферу во время съемок в самых разных локациях.

пресс-служба

«Это было три дня незабываемых и веселых съёмок в Москве. Вместе с Дашей я успел побывать в суде, в ночном клубе… мы даже успели полетать! В клипе много массовых сцен, очень веселых моментов, которые все вы сможете наблюдать в этом музыкальном ситкоме, — рассказывает Дима Билан. — Я очень люблю, когда вся команда на площадке способна увидеть художественное: от ассистента до технического специалиста по свету. Глядя на снятые пространства, я вспоминаю дома культуры, институты и чувствую запах советской эстетики».

Победительница шоу «Холостяк», модель и блогер Дарья Клюкина поделилась впечатлениями об участии в съемках музыкального видео:

«Мне было очень легко и интересно, мы много смеялись. Спасибо Диме, что поддерживал меня во время съёмок и нашего танца. Мне бы хотелось, чтобы люди улыбнулись, когда увидят нашу молнию. Для меня это очень интересный опыт. Диме желаю творческих успехов и ещё больше вдохновения. Также хочу поздравить его с присвоением звания «заслуженный артист РФ». Он как никто этого достоин».

пресс-служба

Модель и блогер очаровательная Виктория Короткова тоже осталась очень довольна и съемочным процессом, и результатом:

«Это невероятный опыт! Благодарю Диму за такой подарок. Представляете, еще в школе я покупала журнал «Все Звезды», вырывала оттуда плакаты с изображением Димы, поэтому вся моя комната была увешана его портретами, а теперь я с ним в одном клипе! Фантастика!».

пресс-служба

Клип «Молния» уже доступен на официальном youtube-канале Димы Билана и в ближайшее время появится в эфире музыкальных телеканалов. Посмотреть на выступление Димы Билана вживую можно будет совсем скоро, первые концерты с новым шоу «Планета Билан» состоятся 6 февраля в Москве в «ВТБ Арена» и 22 февраля в Санкт-Петербурге в «Ледовом Дворце», после этого артист поедет в большой тур.