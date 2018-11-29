Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дима Билан выпустил «Молнию» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: пресс-служба
Сегодня, в преддверии всероссийского концертного тура «Планета Билан», состоялась премьера нового клипа Димы Билана на песню «Молния». В кадре действительно молния, ведь героинями клипа стали участницы шоу «Холостяк» Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Вместе с режиссёром Георгием Климовым и продюсером Алексеем Лихницким им удалось создать настроение и правильную энергичную атмосферу во время съемок в самых разных локациях.
пресс-служба
«Это было три дня незабываемых и веселых съёмок в Москве. Вместе с Дашей я успел побывать в суде, в ночном клубе… мы даже успели полетать! В клипе много массовых сцен, очень веселых моментов, которые все вы сможете наблюдать в этом музыкальном ситкоме, — рассказывает Дима Билан. — Я очень люблю, когда вся команда на площадке способна увидеть художественное: от ассистента до технического специалиста по свету. Глядя на снятые пространства, я вспоминаю дома культуры, институты и чувствую запах советской эстетики».
Победительница шоу «Холостяк», модель и блогер Дарья Клюкина поделилась впечатлениями об участии в съемках музыкального видео:
«Мне было очень легко и интересно, мы много смеялись. Спасибо Диме, что поддерживал меня во время съёмок и нашего танца. Мне бы хотелось, чтобы люди улыбнулись, когда увидят нашу молнию. Для меня это очень интересный опыт. Диме желаю творческих успехов и ещё больше вдохновения. Также хочу поздравить его с присвоением звания «заслуженный артист РФ». Он как никто этого достоин».
пресс-служба
Модель и блогер очаровательная Виктория Короткова тоже осталась очень довольна и съемочным процессом, и результатом:
«Это невероятный опыт! Благодарю Диму за такой подарок. Представляете, еще в школе я покупала журнал «Все Звезды», вырывала оттуда плакаты с изображением Димы, поэтому вся моя комната была увешана его портретами, а теперь я с ним в одном клипе! Фантастика!».
пресс-служба
Клип «Молния» уже доступен на официальном youtube-канале Димы Билана и в ближайшее время появится в эфире музыкальных телеканалов. Посмотреть на выступление Димы Билана вживую можно будет совсем скоро, первые концерты с новым шоу «Планета Билан» состоятся 6 февраля в Москве в «ВТБ Арена» и 22 февраля в Санкт-Петербурге в «Ледовом Дворце», после этого артист поедет в большой тур.
Комментарии
Виктория Короткова , Дима Билан , Шоу-бизнес , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к НАТО с надеждой563
Пока вы спали: В России началась дедолларизация526
Осина нашли с рюмкой в руке31
В театральной школе Табакова найден женский труп6
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление421
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
05:40
«Мы подсажены на США, как на наркотик»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение