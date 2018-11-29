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Тарантино женился на певице 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Американский режиссер Квентин Тарантино 28 ноября женился на израильской певице Даниэле Пик. Как сообщает People, тайная церемония состоялась в Лос-Анджелесе.
Несколько свадебных фотографий пары опубликовала дизайнер Дана Харель.
55-летний Тарантино и 35-летняя Харель были помолвлены с лета 2017 года. Для обоих этот брак стал первым. Они познакомились в 2009 году, когда режиссер приезжал в Израиль на премьеру своего фильма «Бесславные ублюдки».
По данным Metro, ранее Тарантино говорил, что у него нет жены и детей, так как он слишком увлечен своей работой.
«Когда я снимаю кино, я не могу делать ничего. Мне становится плевать на все, что происходит вокруг», — пояснял он.
До этого СМИ писали о романах режиссера с его коллегой Софией Копполой и актрисами Мирой Сорвино и Умой Турман.
Комментарии
Квентин Тарантино , Мира Сорвино , Ума Турман , Шоу-бизнес , Лос-Анджелес
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