Участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену выхода в финал

Выход в финал «Битвы экстрасенсов» стоит 450 тысяч рублей, заявил «360» анонимный участник четвертого сезона шоу.

По словам собеседника издания, еще на кастинге он подписал соглашение о неразглашении определенной информации, а сразу после этого ему было предложено купить попадание в финал за 450 тысяч рублей.

«Полмиллиона — и ты в финале еще на этапе кастинга», — заявил он.

При этом экстрасенс отметил, что столько стоил выход в финал четвертого сезона шоу, то есть в 2008 году, а теперь цены могли возрасти.

Собеседник добавил, что не уверен в том, что в «Битве экстрасенсов» когда-либо принимал участие хотя бы один настоящий экстрасенс. По его словам, все участники четвертого сезона получали информацию заранее от редакторов шоу.

Также источник отметил, что «Битва экстрасенсов» гарантирует бывшим участникам хорошие доходы по окончании сезона, в том числе за счет фанатов шоу.