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Разин показал фото «единственной любви» Пугачевой 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер Андрей Разин опубликовал в Instagram совместную фотографию Аллы Пугачевой и ее первого мужа Миколаса Орбакаса, назвав его единственной настоящей любовью певицы.
«Я поистине знаю правду. Это был единственный мужчина, которого она любила как женщина по-настоящему», — заявил продюсер.
Он подчеркнул, что Кристина Орбакайте, родившаяся в этом браке, стала «самым любимым» ребенком Пугачевой.
Пугачева была замужем за Орбакасом с октября 1969-го по ноябрь 1973 года. В мае 1971 года у пары родилась дочь Кристина. Вторым мужем певицы был режиссер Александр Стефанович, а третьим — продюсер Евгений Болдин. С 1994-го по 2005 год Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым.
В 2011 году певица вышла замуж за телеведущего Максима Галкина. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.
Ранее 69-летняя Пугачева рассказала в интервью актеру Олегу Меньшикову, что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за Галкина. Певица отметила, что 42-летний Галкин молод, красив и с чувством юмора. Перед свадьбой он заверил Пугачеву, что с ним она сможет спокойно состариться.
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