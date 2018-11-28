Мошенники обманули Ольгу Красько

По словам артистки, она захотела приобрести новый смартфон и обнаружила в интернете объявление о продаже новых айфонов по низким ценам. Красько связалась с продавцом и согласилась перевести деньги на его банковскую карту, после чего тот пропал.

«Мне даже сейчас забавно эту ситуацию вспоминать», — призналась актриса.

Беседа Красько с журналистами канала состоялась после очередного заседания суда по ее делу.

36-летняя Ольга Красько известна ролями в таких фильмах и сериалах, как «Турецкий гамбит», «Склифосовский», «Московская борзая», «Любовь под прикрытием», «Время собирать камни», «Есенин» и «Пуаро».