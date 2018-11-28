Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Путин прокомментировал инцидент в Черном море

Мошенники обманули Ольгу Красько 

Рамблер 3 часа назад
Фото: "Турецкий гамбит"
Актриса Ольга Красько попыталась сэкономить на покупке айфона и была обманута мошенниками. Об этом она сама рассказала РЕН ТВ.
По словам артистки, она захотела приобрести новый смартфон и обнаружила в интернете объявление о продаже новых айфонов по низким ценам. Красько связалась с продавцом и согласилась перевести деньги на его банковскую карту, после чего тот пропал.
«Мне даже сейчас забавно эту ситуацию вспоминать», — призналась актриса.
Беседа Красько с журналистами канала состоялась после очередного заседания суда по ее делу.
36-летняя Ольга Красько известна ролями в таких фильмах и сериалах, как «Турецкий гамбит», «Склифосовский», «Московская борзая», «Любовь под прикрытием», «Время собирать камни», «Есенин» и «Пуаро».
Ольга Красько , РЕН ТВ , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину439
В Керчь перебросили новейшее оружие России727
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»106
Сына Лужкова обвинили в захвате квартиры Шуры8
Путин прокомментировал инцидент в Черном море23
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
00:27
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Политика
00:26
В Москве эвакуировали четыре ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение