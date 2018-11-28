Волочкова показала своего «друга-невидимку»

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фотографию и видео, заинтриговавшие пользователей. Артистка рассказала, что ее сфотографировал «любимый», но подписчики ей не поверили.

На снимке Волочкова запечатлена в желтом костюме на заснеженной улице.

«Глазами любимого», — так она подписала это фото.

Пользователи не поверили, что «любимый» существует и потребовали доказательств.

«Ну хоть одним глазком, покажи», — попросила @greenworld.

«Да нет там любимого, кому она нужна», — написала @alevtina9292 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Затем Волочкова опубликовала видео, на котором она танцует и напевает «цып-цып, мои цыплятки».

«Вы хотели видеть моего любимого человека? Не получится, потому что это человек-невидимка», — сказала она.

Однако затем рядом с Волочковой все же появился некий мужчина, но видно его было только со спины. Подписчики балерины решили, что загадочное видео связано с алкоголем.

«Настя, да мы хотели видеть вас трезвой!.. но, видно, не судьба», — написала @alfa_konditer.

Также комментаторы раскритиковали попавшего на видео мужчину.

«Мне кажется это вообще пьяный прохожий. Он еле-еле, шатаясь побрел дальше, не обращая внимания на цыплёнка», — предположила @sabinaraviliya.