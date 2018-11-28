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Волочкова взялась за создание серьезной книги 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: @volochkova_art/Instagram.com
Танцовщица Анастасия Волочкова у себя в инстаграме заявила, что сейчас пишет книгу.
Свой новый пост в социальной сети Волочкова начала с рассуждений о людях, вошедших в историю России или ставших ее частью с помощью своего творчества, достижений и добрых дел. По ее мнению, это уже грандиозное свершение и после всего, что сделала сама экс-солистка Большого театра, она может отдыхать и писать мемуары.
"Но я пишу сейчас серьезную книгу. Не останавливаюсь на достигнутом. Танцую, пою, радую зрителей и готовлю грандиозный проект!" — поведала Волочкова.
Ранее Анастасия Волочкова оправдалась за избитую собаку.
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