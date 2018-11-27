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Мордобой в шоу Малахова побудил власти задуматься о необходимости цензуры 

Lenta.ru 9 часов назад
Телеканал «Царьград» разыскал четырех депутатов из разных фракций Госдумы, которые резко осудили шоу Андрея Малахова на «России 1» и выступили за создание органа, «который бы не пропускал грязь в эфир СМИ». Один из парламентариев, председатель оргкомитета по подготовке Бессмертного полка, единоросс Николай Земцов обратился с письмом к гендиректору ВГТРК, которой принадлежит «Россия 1», Олегу Добродееву.
Поводом к обращению стал выпуск передачи «Прямой эфир с Андреем Малаховым», посвященный расставанию шоумена Гогена Солнцева с 63-летней супругой Екатериной Терешкович, сделавшей пластическую операцию. В обращении к Добродееву депутат отметил «крайне низкий культурный и воспитательный уровень» некоторых программ на его канале, приведя в пример выпуски с Солнцевым.
«В свое время я работал в Гостелерадио СССР, которое, несмотря на излишнее воздействие идеологии, отличалось весьма высоким интеллектуальным, культурным и творческим потенциалом. Отдавая себе отчет в далеко шагнувших вперед технологиях современного телевидения, коммерциализации производства, его сравнения на показатели доходности, высокой конкуренции среди телеканалов за зрителя, не могу не отметить крайне низкий культурный и воспитательный уровень некоторых телевизионных передач, идущих на каналах медиахолдинга ВГТРК», — цитирует Земцова «Царьград».
В числе возмутившихся эфирами Малахова также оказались справедливорос Олег Нилов, Александр Шерин из ЛДПР и коммунист Сергей Гаврилов. Комментируя программу Малахова, ведущий «Царьграда» заявил, что создание органа, который будет фильтровать телевизионный контент, не будет являться цензурой.
«Нет, цензура — это то, что происходит сейчас, когда черное нельзя назвать черным, а белое — белым, подлеца — подлецом, а извращенца — извращенцем», — подытожил он.
Выпуск о расставании Солнцева и Терешкович вышел 12 ноября. Гости студии обвинили супругу шоумена, перенесшую пластическую операцию, в неадекватности и сумасшествии. Эфир закончился мордобоем: Терешкович избила свою дочь в студии, девушку отвезли на скорой в больницу.
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Комментарии10
Сергей Гаврилов , Олег Нилов , Александр Шерин , Андрей Малахов , Олег Добродеев , Госдума , ЛДПР , ВГТРК , Царьград ТВ , Шоу-бизнес , Видео
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