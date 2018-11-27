Михалков порассуждал о качестве своих картин

Российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал о качестве своих картин в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

На вопрос Дудя, снимал ли Михалков когда-нибудь «говно», режиссер ответил: «Наверное, снимал». При этом он заявил, что сам свои картины «говном» не считает, а если кто-то считает, он с ними не спорит.

Михалков признался, что, по его мнению, «Утомленные солнцем» — гениальная картина, а ее критики ничего не знают про историю Великой отечественной войны.

В 1995 году Никита Михалков получил премию «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Помимо этой картины, режиссер снял фильмы «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сибирский цирюльник», «Двенадцать» и др.