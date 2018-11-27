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Клуб в Вологде отменил концерт Хаски из-за «насилия и оружия» в песнях 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Клуб Party Club X. O. в Вологде отменил концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) из-за "насилия и оружия" в текстах песен, заявила РИА Новости представитель заведения.
"В связи с тем, что песни несут характер насилия, оружия", — сказала собеседница агентства, отметив, что исполнение данного репертуара будет нарушать закон.
В понедельник на официальной странице "ВКонтакте" уполномоченного по правам ребенка Вологодской области Ольги Смирновой было опубликовано сообщение о поступивших обращениях родителей в связи с планируемыми в городе выступлениями группы "Френдзона" рэпера Хаски.
В сообщении отмечалось, что анализ исполняемых коллективами композиций позволяет сделать вывод о наличии в текстах информации, запрещенной для распространения среди несовершеннолетних.
"Группы поют об употреблении алкоголя, пропагандируют однополые связи, используют ненормативную лексику. Учитывая, что организаторами используется знак информационной продукции "12+" и "16+", уполномоченным направлены обращения в прокуратуру Вологды и Роскомнадзор для проведения проверки указанных фактов и принятия мер", — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.
В свою очередь представитель Хаски Андрей Орехов заявил РИА Новости, что еще 21 ноября организаторы концертов артиста получили документ от клуба Party Club X. O. о невозможности провести концерт, запланированный на 2 декабря. По словам Орехова, после ареста артиста организаторы поняли, что все концерты будут переноситься. "Мы работаем над тем, чтобы он (концерт в Вологде) состоялся, но на данный момент его нужно перенести на другую площадку", — сказал представитель Хаски.
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Дмитрий Кузнецов , Андрей Орехов , Ольга Смирнова , Роскомнадзор , РИА Новости , Шоу-бизнес , Вологда , Вологодская Область
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