Клуб в Вологде отменил концерт Хаски из-за «насилия и оружия» в песнях

"В связи с тем, что песни несут характер насилия, оружия", — сказала собеседница агентства, отметив, что исполнение данного репертуара будет нарушать закон.

В понедельник на официальной странице "ВКонтакте" уполномоченного по правам ребенка Вологодской области Ольги Смирновой было опубликовано сообщение о поступивших обращениях родителей в связи с планируемыми в городе выступлениями группы "Френдзона" рэпера Хаски.

В сообщении отмечалось, что анализ исполняемых коллективами композиций позволяет сделать вывод о наличии в текстах информации, запрещенной для распространения среди несовершеннолетних.

"Группы поют об употреблении алкоголя, пропагандируют однополые связи, используют ненормативную лексику. Учитывая, что организаторами используется знак информационной продукции "12+" и "16+", уполномоченным направлены обращения в прокуратуру Вологды и Роскомнадзор для проведения проверки указанных фактов и принятия мер", — отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.