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Тайная жена Казаченко нарушила многолетнее молчание 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Две женщины певца Вадима Казаченко продолжают воевать за его внимание. Артист, его бывшая и нынешняя супруги стали героями программы "Пусть говорят" Первого канала.
Ирина Аманти после 25 лет совместной жизни с вокалистом недавно наконец обрела законный статус. Однако наслаждаться прелестями семейной жизни ей некогда — Ирина обвиняет экс-супругу возлюбленного Ольгу Мартынову во лжи, клевете и подтасовке фактов.
Аманти утверждает, что девушка выкачала все деньги из популярного певца. Якобы дорогостоящая машина и дом на Рублевке Мартыновой были приобретены за счет Казаченко.
В ответ Ольга заявляет, что никаких средств от экс-мужа не получала. Более того, Казаченко отказывается платить алименты на сына. Также молодая мать рассказала, что у артиста был еще один брак, который тот почему-то скрывает от общественности.
Ведущий шоу Дмитрий Борисов попросил Казаченко прокомментировать слова Мартыновой. Певец отвечал неохотно.
По словам артиста, первый раз он женился довольно рано, в 21 год. Его супругой стала полтавчанка Марина, которая подарила ему дочь Марианну. В 1989 году этот брак распался. Далее артист отметил, что обо всех остальных его женах всем все известно.
Однако редакторам ток-шоу удалось найти загадочную женщину, которая была замужем за вокалистом с 1994 по 2002 год. Ею оказалась некая Юлия Наливайко.
Наливайко вышла на связь со студией по Скайпу. Юлия рассказала, что много лет назад ей понадобилась московская прописка для получения работы и друг ее возлюбленного — артист Казаченко предложил заключить фиктивный брак.
"Да, действительно, был брак. Этот брак был фиктивный. Этот брак был на бумажках. Это было очень много лет назад. И мне смешно, что это история сейчас всплывает", — отметила Наливайко.
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Комментарии
Ирина Аманти , Дмитрий Борисов , Вадим Казаченко , Ольга Мартынова , Шоу-бизнес
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