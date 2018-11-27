Анна Калашникова экстренно госпитализирована 

Модели стало плохо в столичном аэропорту после гастролей в Абхазии. Анна Калашникова потеряла сознание. Вскоре ее доставила в больницу карета скорой помощи.
В последнее время множество артистов работают буквально на износ. В итоге этой осенью побывали в больнице: Светлана Лобода, Анита Цой, Клава Кока и другие знаменитости. Вчера стало известно, что была госпитализирована солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, а сегодня прямо в одном из столичных аэропортов стало плохо Анне Калашниковой. Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина только вернулась из гастрольного тура по Абхазии. Когда она направилась за своим багажом, то потеряла сознание.
"К счастью, мужчине, который был рядом, удалось подхватить артистку, чтобы оказать ей первую помощь и вызвать медиков", — рассказал очевидец. Также инцидент прокомментировал Леван Тодува. Он рассказал, что в последнее время девушка практически не отдыхала. Во время гастролей она также выступила на нескольких корпоративах. "Кроме того ее сын Даня пошел в садик, а это тоже нервный процесс для мамы. Сейчас она в больнице, ей поставили капельницу", — поделился Леван. Он добавил, что даже находясь под присмотром медиков Анна сильно нервничает и часто звонит за границу, но кому именно, он уточнять не стал.
Напомним, что не так давно появились слухи, что Калашникова встречается с 53-летним издателем Олегом Накариковым, с которым познакомилась во время поездки в Канаду. А всего несколько дней назад девушку видели в салоне свадебных платьев, где она примеряла наряды. Поклонники уверены, что модель готовится пойти в ЗАГС, об этом сообщает издание "Комсомольская правда".