Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Насквозь фальшива»: Брежневу уличили в обмане 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на певицу. Она назвала Веру Брежневу "пожилой женщиной трудной судьбы".
Миро задалась вопросом о том, почему ряд женщин любит эту исполнительницу. По ее словам, многие из них чувствуют в певице "свою, но только ту, которая, по их мнению, пробилась в дамки".
"Дамка Вера — мать, а еще она замужем за старым и богатым продюсером. Продюсером, которого Вера долго и сознательно уводила из семьи, и добилась-таки своего!", — порассуждала блогер.
Кроме того, она считает, что "Брежнева, как и ее поклонницы", насквозь фальшива.
Лена Миро выложила фото Брежневой, сделанное несколько дней назад на вручении музыкальной премии. Для сравнения она опубликовала и снимок из Instagram певицы.
"Как вам контраст между пожилой женщиной трудной судьбы и юной, жизнерадостной красавицей?.. Ну, не может женщина, цинично разбивающая семью, в которой — куча детей, быть доброй. Как не может женщина со старым, изможденным лицом быть красивой", — написала блогер.
Пользователи Instagram отметили, что исполнительница, судя по внешнему виду, не в лучшей форме.
"Верун заметно сдает", "Что-то плоховато и грустновато выглядит", "Да, на других фото она — кукла, а тут, прямо скажем, не очень", "Сильно постарела, уже нужен пластический хирург", — прокомментировали пост Миро фолловеры.
Дни.ру: последние новости
Покинувшая Россию после скандала Андреева ошарашила странным заявлением Измученная Валерия сделала заявление Папа, прости! – Крик души дочери умершего Осина
Комментарии2
Лена Миро , Вера Брежнева , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава НАТО обратился к России по задержанным кораблям345
Россия отказалась выступать в СБ ООН377
Украинский военный выступил с признанием266
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам1076
Порошенко не дали выступить по ситуации в Азове284
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение