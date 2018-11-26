«Насквозь фальшива»: Брежневу уличили в обмане

Миро задалась вопросом о том, почему ряд женщин любит эту исполнительницу. По ее словам, многие из них чувствуют в певице "свою, но только ту, которая, по их мнению, пробилась в дамки".

"Дамка Вера — мать, а еще она замужем за старым и богатым продюсером. Продюсером, которого Вера долго и сознательно уводила из семьи, и добилась-таки своего!", — порассуждала блогер.

Кроме того, она считает, что "Брежнева, как и ее поклонницы", насквозь фальшива.

Лена Миро выложила фото Брежневой, сделанное несколько дней назад на вручении музыкальной премии. Для сравнения она опубликовала и снимок из Instagram певицы.

"Как вам контраст между пожилой женщиной трудной судьбы и юной, жизнерадостной красавицей?.. Ну, не может женщина, цинично разбивающая семью, в которой — куча детей, быть доброй. Как не может женщина со старым, изможденным лицом быть красивой", — написала блогер.

Пользователи Instagram отметили, что исполнительница, судя по внешнему виду, не в лучшей форме.