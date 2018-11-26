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Дочь Джеки Чана вступила в лесбийский брак 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: соцсети
Дочь актера Джеки Чана Этта У Чжолинь вступила в лесбийский брак с 31-летней канадской моделью Энди Отом. Об этом она написала в Instagram.
19-летняя Чжолинь выложила фотографию со своей возлюбленной. На снимке они держат свадебный сертификат, на котором написано, что они заключили брак 8 ноября в Торонто.
«Объединены любовью и законом в день нашей свадьбы», — написала девушка.
В мае Этта У Чжолинь опубликовала видео, в котором рассказала, что отец выгнал ее из дома из-за романа с Энди Отом. По словам девушек, из-за «гомофобных родителей» им пришлось месяц спать под мостом.
Дочь Джеки Чана совершила каминг-аут в октябре 2017 года.
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