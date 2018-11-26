Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папа, прости! — Крик души дочери умершего Осина 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
16-летняя Агния написала песню в честь знаменитого отца. Девушка тяжело переживает скоропостижную смерть родителя.
Отрывок песни Агния опубликовала на своей странице в Instagram. Наследница певца учится в Музыкальном училище имени Гнесиных и подает большие надежды. Девушка явно унаследовала талант отца.
"Для Папы. Я не могу петь спокойно. Так наворачиваются слезы. Мне хочется, чтобы ты это прочел, послушал. Я люблю тебя", — написала Агния. Строки песни подростка — настоящий крик души.
Папа, я так устала рыдать в подушку,
Вечно вытираю слезы со своего лица.
Я рада, что мы простились в понимании,
И что это было осенью.
Спасибо, что был рядом до конца.
Я скучаю по тебе и по своему детству.
В раю тебе лучше, чем на земле
Но в моем сердце нет места…
Агния отметила, что с каждым днем любит папу все сильнее. "Ты прости, если что не так, я просто стала взрослее", — спела девушка.
Исполнение собственной песни не оставило россиян равнодушными. "Агнеша, милая, это такие сильные, искренние и действительно трогательные строчки. Слезы от таких отношений папы и дочки… Еще раз прими мои соболезнования, скорее всего, там ему лучше, чем было здесь…", "Очень при очень чувственная песня!", "Агния, у Вас получилась трогательная песня. Ваш папа Вас очень любил больше всего на свете", — высказались фолловеры девушки в соцсети.
Напомним, Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Исполнителя похоронили на Троекуровском кладбище.
Дни.ру: последние новости
"Докурилась": Разин отчитал наплевавшую на здоровье Пугачеву Бывший директор отобрал у "Уральских пельменей" 40 миллионов Шаляпин мечтает о ребенке от Цымбалюк-Романовской
Комментарии2
Евгений Осин , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам838
Порошенко изменил решение по военному положению в стране277
Британия отреагировала на керченский конфликт67
Кадыров устроил «арабский марш-бросок»34
К Керченскому проливу приблизился беспилотник США79
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение