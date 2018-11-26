Разин назвал причину «потери голоса» Пугачевой

Разин отметил, что раньше у Пугачевой был «самый лучший в мире» голос, благодаря которому она побеждала на международных конкурсах.

«Но, именно курение сделало свое дело и сегодня Пугачева практически превратилась в посредственную певицу, потому что очень низко сел голос», — написал продюсер (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он возмутился, что Пугачева курила даже тогда, когда у нее был маленький ребенок. Сам Разин заявил, что ни разу в жизни не сделал даже одной затяжки. Он призвал всех слушать его пение — «Андрея Разина, некурящего, но очень тонкого певца».

По данным «Комсомольской правды», в 2015 году Пугачева рассказала, что курила в течение 52 лет. По ее словам, она завязала с сигаретами, когда священник заставил ее поцеловать крест и сказал, чтобы она бросила курить.