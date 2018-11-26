Оставшийся без жилья Шура пошел в суд

По данным «МК», артист должен покинуть квартиру 1 декабря. В своем иске певец утверждает, что его недвижимостью завладели обманным путем. По словам Шуры, он нанял охрану из-за опасений за жизнь и здоровье.

По версии певца, он стал жертвой черных риелторов: некий человек вписал в контракт о покупке квартиры свое имя вместо имени реального покупателя.

Ранее 43-летний певец рассказал, что рискует остаться на улице. По его словам, в 2002 году он купил квартиру за сто тысяч долларов, однако в итоге оказалось, что права на жилье принадлежат сотруднику строительной фирмы. Квартиру певца продали, не уведомив его. Новые владельцы дали ему время на поиски жилья.

Артист говорил, что планирует взять ипотеку без первоначального взноса и искать для себя новый дом. Также он рассказал о планах обратиться в суд. Он хочет добиться предоставления жилья в его собственность.