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Украинец назвал себя отцом дочери Марьянова 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Харьковский бизнесмен, ресторатор Сергей Коваленко назвал себя биологическим отцом дочери актера Дмитрия Марьянова и Ксении Бик. Об этом предприниматель рассказал в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Как сообщают «Дни.ру», Коваленко показал свои совместные фото с Бик, сделанные сразу после выписки женщины из роддома.
Марьянов женился на Бик в сентябре 2015 года, перед этим несколько лет они прожили в незарегистрированном браке. Их дочь родилась в 2008 году.
По словам Коваленко, до встречи с Марьяновым Бик была замужем за ним. Мужчина утверждает, что через несколько дней после рождения ребенка они поссорились, женщина забрала дочь и ушла.
По словам Коваленко, он не пытался связаться с девочкой раньше, так как у нее была полноценная семья и другой человек, называвший ее дочерью. Теперь, по словам мужчины, он решил дать девочке «возможность выбора».
При этом он заявил, что не будет делать экспертизы. Бизнесмен рассказал, что воспитывает двух дочерей, скоро у него появятся еще двое детей, и он видит в себе «силы и желание» растить еще одного ребенка.
Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года. Ему было 47 лет.
Недавно теща актера Марина Бик опубликовала в Facebook открытое письмо к Андрею Малахову из-за программ, посвященных Марьянову. Женщина написала, что телеведущий «перемалывает судьбы людей в мясорубке» и пообещала «защитить честь и достоинство» фамилий Бик и Марьянов.
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Дмитрий Марьянов , Ксения Бик , Андрей Малахов , Сергей Коваленко , Шоу-бизнес
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