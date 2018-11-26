Ричард Гир ответил на вопрос о российском гражданстве 

Голливудский актер Ричард Гир во время визита в Москву ответил журналистам на вопрос о российском гражданстве, передает РИА "Новости".
"Я американец", — с улыбкой напомнил Гир на встрече в российской столице, куда он приехал рассказать о своем фонде The Gere Foundation.
Ранее о возможном переезде в Россию заявил автор мультсериала "Симпсоны" Марк Рейсс. Российское гражданство есть у французского актера Жерара Депардье и американского актера Стивена Сигала. Получивший российское гражданство Сигал даже заявлял о готовности стать российским политиком.