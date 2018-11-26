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Ричард Гир ответил на вопрос о российском гражданстве 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Голливудский актер Ричард Гир во время визита в Москву ответил журналистам на вопрос о российском гражданстве, передает РИА "Новости".
"Я американец", — с улыбкой напомнил Гир на встрече в российской столице, куда он приехал рассказать о своем фонде The Gere Foundation.
Ранее о возможном переезде в Россию заявил автор мультсериала "Симпсоны" Марк Рейсс. Российское гражданство есть у французского актера Жерара Депардье и американского актера Стивена Сигала. Получивший российское гражданство Сигал даже заявлял о готовности стать российским политиком.
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Стивен Сигал , Жерар Депардье , Ричард Гир , РИА Новости , Шоу-бизнес , Москва
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