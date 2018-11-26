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Елизавета Пескова оказалась в эпицентре волнений в Париже 

Russianshowbiz.info 38 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова разместила в своем паблике Инстаграм впечатления от забастовки в Париже, в эпицентре которой она оказалась. Там развернулась настоящая война против повышения цен на топливо и политики Макрона.
Елизавета назвала происходящее «шабашем». На улицы вышли тысячи людей, которые борются за свои права. Особенно страшно ночью — везде демонстранты и полицейские, взрываются дымовые шашки. Фермеры поливают префектуру фекалиями, бунтари бьют витрины, уже украшенные к Рождеству. Картинка получилась яркой и пугающей.
Хейтеры начали обсуждение политической ситуации, но в итоге все свелось на обвинения в адрес Песковой, которая «сбежала из России». Забастовка во Франции оказалась не очень близка подписчикам.
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Дмитрий Песков , Елизавета Пескова , Шоу-бизнес
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