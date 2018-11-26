Елизавета Пескова оказалась в эпицентре волнений в Париже

Елизавета назвала происходящее «шабашем». На улицы вышли тысячи людей, которые борются за свои права. Особенно страшно ночью — везде демонстранты и полицейские, взрываются дымовые шашки. Фермеры поливают префектуру фекалиями, бунтари бьют витрины, уже украшенные к Рождеству. Картинка получилась яркой и пугающей.

Хейтеры начали обсуждение политической ситуации, но в итоге все свелось на обвинения в адрес Песковой, которая «сбежала из России». Забастовка во Франции оказалась не очень близка подписчикам.