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Шаляпин хочет ребенка от Цымбалюк-Романовской 

WomanHit.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Instagram
У Прохора Шаляпина сегодня день рождения. Артисту исполнилось 35 лет. Правда, шумное торжество по поводу юбилея певец организовывать не будет. Вместо этого Шаляпин устроит ужин при свечах с Виталиной Цымбалюк-Романовской — паре уже несколько месяцев приписывают роман и даже скорую свадьбу. О том, собирается ли он жениться на экс-супруге Армена Джигарханяна, Шаляпин не говорит, зато отмечает, что Виталина идеально подходит на роль мамы его будущих детей.
«Я люблю умных родителей с умными детьми. Соответственно, мне и самому хочется быть таким: не только обеспечить материальными благами своего ребенка, но и вложить в него что-то внутренне, — цитирует Прохора Teleprogramma.pro. — На мой взгляд, Виталина идеально подходит на роль матери моего ребенка. Я был бы счастлив и горд, если бы она родила мне малыша».
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Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , Шоу-бизнес
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