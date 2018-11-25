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Макаревич запустил «Смак» на YouTube 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич запустил на YouTube версию передачи "Смак". Выпуски он будет транслировать на канале ""Смак" Андрея Макаревича", пишет телеканал "360".
Программа выходила на "Первом канале" с 1993 по 2017 годы. Макаревич вел ее с самого начала до 2005 года. В 2006-м ему на смену пришел шоумен Иван Ургант. Именно он стал гостем на первом интернет-выпуске программы.
"Ну, вот и свершилось, друзья мои! Я вас приветствую! У нас прямой эфир. Мы возвращаемся. Иногда они возвращаются", — с этих слов начал новый выпуск Андрей Макаревич.
Первая программа "Смак" вышла 23 ноября 1993 года. Однако в 2018-м эта дата выпала на пятницу. В связи с этим ведущий решил перенести онлайн-эфир на воскресенье.
"Я надеюсь, он будет отличаться от того, что мы делали на телевидении. Все-таки рамок, которые там присутствовали, у нас больше не будет", — отметил Андрей Макаревич.
Иван Ургант пришел на передачу в шапке. Он это сделал потому, что на телевидении ему не разрешали приходить в таком виде. А Макаревич подарил ему еще и коричневый галстук, в котором шоумен вел свою вторую передачу.
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Комментарии6
Андрей Макаревич , Иван Ургант , Первый канал , Шоу-бизнес
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