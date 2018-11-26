Бывшая домработница Виктории Бони сделала публичное признание

Лариса Ханиева, проработав у Виктории Бони 3 месяца домработницей, до сих пор не может смириться с тем фактом, что в свое время модель публично обвинила её в краже крупной суммы.

Полиграф, который прошла женщина, подтвердил, что к пропавшим деньгам она не имеет никакого отношения. Виктория, как известно, извинилась за свое поведение, но, как оказалось, сделала она это только после того, как с ней поговорили родственники пострадавшей Ларисы.

Сейчас бывшая домработница уверенна, что полностью очистить свою репутацию ей не удастся, из-за чего в будущем у нее будут проблемы с поиском работы. Женщина обратилась к адвокату и готова через суд отстаивать свою честь и достоинство.