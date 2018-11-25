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Дибров «закатал» Гузееву 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Недавно Лариса Гузеева приняла участие в съемках передачи Дмитрия Диброва «Кто хочет стать миллионером». Оказалось, что в прямом эфире правильно отвечать намного сложнее, чем на диване за чашкой чая. По словам артистки, ее вместе с Юлием Гусманом Дмитрий «закатал». Вероятно, Лариса не смогла ответить на большинство вопросов, поэтому обвинила телеведущего в своем провале.
Лариса Гузеева призналась подписчикам в соц.сетях, что дома у телевизора знает все ответы на вопросы популярных викторин. Наверное, то же самое могут сказать о себе все рядовые граждане, коротающие вечера у «голубого экрана».
Поклонники утешили Ларису Гузееву, одарив ее комплиментами. Многие из них заявили, что с такой внешностью необязательно знать ответы на все вопросы.
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Юлий Гусман , Дмитрий Дибров , Лариса Гузеева , Шоу-бизнес
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