Дибров «закатал» Гузееву

Недавно Лариса Гузеева приняла участие в съемках передачи Дмитрия Диброва «Кто хочет стать миллионером». Оказалось, что в прямом эфире правильно отвечать намного сложнее, чем на диване за чашкой чая. По словам артистки, ее вместе с Юлием Гусманом Дмитрий «закатал». Вероятно, Лариса не смогла ответить на большинство вопросов, поэтому обвинила телеведущего в своем провале.

Лариса Гузеева призналась подписчикам в соц.сетях, что дома у телевизора знает все ответы на вопросы популярных викторин. Наверное, то же самое могут сказать о себе все рядовые граждане, коротающие вечера у «голубого экрана».

Поклонники утешили Ларису Гузееву, одарив ее комплиментами. Многие из них заявили, что с такой внешностью необязательно знать ответы на все вопросы.