Волочкова обменялась с Алибасовым странными подарками

В честь свадьбы экс-прима решила тоже одарить Алибасова и купила ему красивого живого петушка. Презент появился в прямом эфире канала НТВ . Анастасия эмоционально похвасталась необычным символом.

Хейтеры взаимообмена артистов не оценили и обрушились на балерину с жесткой критикой. Ее обвини в пьянстве, неухоженном внешнем виде и глупых поступках. Немногочисленные защитники вспомнили, что когда-то Анастасия действительно преуспевала в балете.

Говорят, что петух Алибасову понравился, он назвал его в честь танцовщицы. Сама артистка обещала отправить фото бывшей хозяйке гордой птицы.