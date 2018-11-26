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Волочкова обменялась с Алибасовым странными подарками 

Russianshowbiz.info + ещё 5 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в соц. сетях, что Бари Алибасов подарил ей козла. Его назвали именем продюсера и поселили в доме балерины, а потом отдали в зоопарк.
В честь свадьбы экс-прима решила тоже одарить Алибасова и купила ему красивого живого петушка. Презент появился в прямом эфире канала НТВ. Анастасия эмоционально похвасталась необычным символом.
Хейтеры взаимообмена артистов не оценили и обрушились на балерину с жесткой критикой. Ее обвини в пьянстве, неухоженном внешнем виде и глупых поступках. Немногочисленные защитники вспомнили, что когда-то Анастасия действительно преуспевала в балете.
Говорят, что петух Алибасову понравился, он назвал его в честь танцовщицы. Сама артистка обещала отправить фото бывшей хозяйке гордой птицы.
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Анастасия Волочкова , Бари Алибасов , НТВ , Шоу-бизнес
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