Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вдова Караченцова раскрыла последнюю волю мужа 

Рамблер + ещё 1 57 минут назад
Фото: Рамблер
Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, рассказала, что он не хотел слез близких после своей смерти, объясняя это тем, что отправляется в лучший мир, где в итоге произойдет его воссоединение с женой, пишет «СтарХит».
«Перед уходом в мир иной просил не плакать на похоронах, а веселиться и улыбаться», — рассказала она.
Вдова Караченцова уехала на элитный курорт
Он также упомянул о мимолетности жизни, которая пролетела как минута.
«А в следующем мире все станет еще лучше. И Людонька скоро будет со мной. На самом деле мы вечные. Всех очень люблю». Я сказала ему: «До свидания»», — поделилась Поргина.
Она рассказала и своей уверенности в том, что «душа Коли попадет в рай, ведь он никому не сделал ничего плохого». А сама намерена ждать с ним встречи.
«Но пока должна нести свой крест на Земле. Тем более у нас есть продолжение — внуки», — сказала вдова Караченцова.
Актер умер 26 октября. Накануне дня своего рождения, к которому его окружение готовилось, чтобы его порадовать, был заказан торт, его потом не отменили, но даже не разрезали. Каранцеву исполнилось бы 74 года. На протяжении 10 лет Караченцев пытался восстановиться после тяжелой аварии, у него также было онкологическое заболевание. Все эти годы рядом с ним постоянно была жена.
Комментарии4
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель назвала срок вступления Украины в ЕС745
Агузарова перестала выходить из квартиры13
Рогозин поручил проверить высадку американцев на Луну630
Депутат указала на причину бедности в России278
В МИД пошутили над «гидридной войной» Порошенко51
Видео
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Катастрофы
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение