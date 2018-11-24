Вдова Караченцова раскрыла последнюю волю мужа

Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, рассказала, что он не хотел слез близких после своей смерти, объясняя это тем, что отправляется в лучший мир, где в итоге произойдет его воссоединение с женой, пишет «СтарХит»

«Перед уходом в мир иной просил не плакать на похоронах, а веселиться и улыбаться», — рассказала она.

Он также упомянул о мимолетности жизни, которая пролетела как минута.

«А в следующем мире все станет еще лучше. И Людонька скоро будет со мной. На самом деле мы вечные. Всех очень люблю». Я сказала ему: «До свидания»», — поделилась Поргина.

Она рассказала и своей уверенности в том, что «душа Коли попадет в рай, ведь он никому не сделал ничего плохого». А сама намерена ждать с ним встречи.

«Но пока должна нести свой крест на Земле. Тем более у нас есть продолжение — внуки», — сказала вдова Караченцова.

Актер умер 26 октября. Накануне дня своего рождения, к которому его окружение готовилось, чтобы его порадовать, был заказан торт, его потом не отменили, но даже не разрезали. Каранцеву исполнилось бы 74 года. На протяжении 10 лет Караченцев пытался восстановиться после тяжелой аварии, у него также было онкологическое заболевание. Все эти годы рядом с ним постоянно была жена.