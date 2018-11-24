Разин опубликовал запись предсмертного звонка Осина

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин решил развеять все сомнения насчет наследства умершего недавно певца Евгения Осина . С этой целью он опубликовал в своём инстаграме запись последнего звонка Евгения Осина своей дочери Агнии, сообщает Nation News. Певец говорил с ней незадолго до смерти. В разговоре Осин сказал ей, что все, что у него есть, останется ей. Он упомянул также о том, что она единственная и он никого не усыновлял.

Запись этого разговора была опубликована накануне.

По словам продюсера, он обратился к лучшему нотариусу Москвы, чтобы избежать претензий на наследство музыканта со стороны якобы приемных детей.

Осин умер от сердечной недостаточности 17 ноября в возрасте 54 лет, его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.