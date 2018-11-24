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Разин опубликовал запись предсмертного звонка Осина 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: сайт Евгения Осина
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин решил развеять все сомнения насчет наследства умершего недавно певца Евгения Осина. С этой целью он опубликовал в своём инстаграме запись последнего звонка Евгения Осина своей дочери Агнии, сообщает Nation News. Певец говорил с ней незадолго до смерти. В разговоре Осин сказал ей, что все, что у него есть, останется ей. Он упомянул также о том, что она единственная и он никого не усыновлял.
Запись этого разговора была опубликована накануне.
Умер певец Евгений Осин
По словам продюсера, он обратился к лучшему нотариусу Москвы, чтобы избежать претензий на наследство музыканта со стороны якобы приемных детей.
Осин умер от сердечной недостаточности 17 ноября в возрасте 54 лет, его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Андрей Разин , Евгений Осин , Шоу-бизнес
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