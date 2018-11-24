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Безруков сообщил о рождении сына 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: Instagram
У актера Сергея Безрукова родился сын. Радостной новостью он поделился в Инстаграм.
«СЫН! (И я снова был рядом) АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ! СПАСИБО ТЕБЕ!» — написал он в Инстаграме, выложив фото из роддома, «чтобы опередить всех любознательных…особенно прессу».
Это второй ребенок актера в браке с Анной Матисон. В июле 2016-го у пары родилась дочь Мария.
Сергей Безруков перестал скрывать 2-летнюю дочь
У актера есть также двое внебрачных детей — Иван и Анастасия. Об этом стало известно в 2013 году. Пресса сообщала, что их матерью является петербургская актриса Кристина Смирнова.
До 2015 года актер был женат на актрисе Ирине Безруковой. Их брак продлился 15 лет. Отношения их дали трещину после того, как ушел из жизни сын актрисы от первого брака Андрей Ливанов.
Комментарии7
Андрей Ливанов , Ирина Безрукова , Анна Матисон , Кристина Смирнова , Шоу-бизнес
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