У актера Сергея Безрукова родился сын. Радостной новостью он поделился в Инстаграм.
«СЫН! (И я снова был рядом) АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ! СПАСИБО ТЕБЕ!» — написал он в Инстаграме, выложив фото из роддома, «чтобы опередить всех любознательных…особенно прессу».
Это второй ребенок актера в браке с Анной Матисон. В июле 2016-го у пары родилась дочь Мария.
У актера есть также двое внебрачных детей — Иван и Анастасия. Об этом стало известно в 2013 году. Пресса сообщала, что их матерью является петербургская актриса Кристина Смирнова.
До 2015 года актер был женат на актрисе Ирине Безруковой. Их брак продлился 15 лет. Отношения их дали трещину после того, как ушел из жизни сын актрисы от первого брака Андрей Ливанов.