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Лоза прокомментировал арест рэпера Хаски 

Рамблер + ещё 27 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал арест рэпера Хаски. По его словам, чтобы избежать ареста, рэперу надо было пообещать не исполнять «запрещенные» песни.
«Ну, что он, не мог прийти и сказать: ребята, этих песен не будет?! Правильно было заявить с его стороны, что он не будет исполнять запрещенных песен. Нормальный публичный ход. Я бы так и сделал. Сказал бы: ребята, хорошо, нельзя материться — значит, не буду», — сказал Лоза изданию Daily Storm.
По его словам, мат — это форма самовыражения, но она не может быть публичной.
При этом Лоза предположил, что скандал с арестом пойдет на пользу Хаски, поскольку «это поднимет его популярность».
Рэпер Хаски был задержан в Краснодаре вечером 21 ноября. Он выступил с крыши машины перед зрителями, которых не пустили на его концерт в одном из местных клубов. На исполнителя составили три административных протокола, он получил 12 суток ареста.
Юрий Лоза , Шоу-бизнес
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