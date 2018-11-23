Лоза прокомментировал арест рэпера Хаски

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал арест рэпера Хаски. По его словам, чтобы избежать ареста, рэперу надо было пообещать не исполнять «запрещенные» песни.

«Ну, что он, не мог прийти и сказать: ребята, этих песен не будет?! Правильно было заявить с его стороны, что он не будет исполнять запрещенных песен. Нормальный публичный ход. Я бы так и сделал. Сказал бы: ребята, хорошо, нельзя материться — значит, не буду», — сказал Лоза изданию Daily Storm.

По его словам, мат — это форма самовыражения, но она не может быть публичной.

При этом Лоза предположил, что скандал с арестом пойдет на пользу Хаски, поскольку «это поднимет его популярность».

Рэпер Хаски был задержан в Краснодаре вечером 21 ноября. Он выступил с крыши машины перед зрителями, которых не пустили на его концерт в одном из местных клубов. На исполнителя составили три административных протокола, он получил 12 суток ареста.