Михаил Боярский ударил по лицу известную актрису

Героями очередного выпуска шоу "Кто хочет стать миллионером?", которое покажут на Первом канале 24 ноября в 16:10 мск, стали прославленные актеры Дмитрий Харатьян Михаил Боярский . Они сразу объявили, что весь выигрыш отдадут режиссеру Светлане Дружининой , которая сейчас как раз снимает четвертую часть своей знаменитой картины "Гардемарины, вперед!". Корреспондент "Дни.ру" побывал на съемках.

Актеры не только с легкостью отвечали на вопросы ведущего Дмитрия Диброва , но и без устали сыпали киношными байками. А в разгар игры Михаил Боярский не без ужаса вспомнил, как ему впервые в жизни пришлось ударить женщину.

"На съемочной площадке Дружинина мне крикнула: "Мужик ты или нет?! Ударить ее нормально не можешь?" И я такую пощечину залепил Лютаевой! Она на меня даже обиделась. Было видно, как заблестели глаза", — рассказал артист.

Впрочем, ударил по лицу женщину он только раз в жизни и только ради искусства. В остальное же время он боготворит представительниц слабого пола и обожает каждую из них.

Кроме этого, на съемках интеллектуальной игры зрители узнали, за сколько рублей сын Светланы Дружининой Михаил Мукасей продал Татьяну Лютаеву своей матери и как режиссер заставила Боярского полностью раздеться в кадре. Оказалось, что его без одежды видело еще меньше людей, чем без шляпы, в которой, кажется, он даже спит.