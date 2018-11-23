В чем и нельзя обвинить участницу "Дома-2" Анастасию Кочервей, так это в равнодушии зрителей. Одни вспоминают ее прошлое в сфере интимных услуг, другие сочувствуют девушке, которую преследуют неудачи.
После ухода из одиозного проекта Настя узнала, что беременна от Андрея Шабарина. Но она решила не делать аборт и и стать матерью-одиночкой. Работать, правда, хотела до последнего. Поэтому улетела в Турцию делать закупки одежды для своего шоурума в Москве. Но оказалась в аду!
"Я пережила ужасное! — плачет Настя. — Ко мне в номер ворвались стражи порядка, когда я была одна. Меня взломали сказали, что я оскверняю их нацию своим поведением".
В итоге Кочервей посадили в СИЗО. где она почти сутки ничего не ела. Анастасия утверждает, что у нее отобрали телефон и деньги.
Однако самая главная потеря случилась уже после перевода в колонию.
"Там меня даже не кормили, а если и давали еду, то кидали на пол. как собаке, — размазывает слезы Настя. — Я думала, что не вырвусь оттуда. Господи, чего я только не видела. девочки дрались, ели суп и рис руками. Это был ад! Но самое страшное — меня там избили, и я потеряла ребенка".
Все это время блондинка ждала решения суда. Подруга помогла Насте нанять адвоката.
"В колонии хотели, чтобы я пописала каше-то бумаги, но я этого та не делала, — вспоминает звезда "Дома-2" — В итоге меня отправили в эмиграционный центр, где тоже была жуть. Там беременные девушки живут по несколько месяцев без визы. Нас кормили бромом, из-за чего мы постоянно спали, сейчас я совсем обессилена".
Кочервей депортировали в Москву и сегодня она, как сообщает журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2" проходит тщательное обследование по поводу выкидыша — это может серьезным образом сказаться на возможности иметь детей в дальнейшем.