Звезда «Дома-2» потеряла ребенка после зверского избиения полицейскими

В чем и нельзя обвинить участницу "Дома-2" Анастасию Кочервей, так это в равнодушии зрителей. Одни вспоминают ее прошлое в сфере интимных услуг, другие сочувствуют девушке, которую преследуют неудачи.

После ухода из одиозного проекта Настя узнала, что беременна от Андрея Шабарина. Но она решила не делать аборт и и стать матерью-одиночкой. Работать, правда, хотела до последнего. Поэтому улетела в Турцию делать закупки одежды для своего шоурума в Москве . Но оказалась в аду!

"Я пережила ужасное! — плачет Настя. — Ко мне в номер ворвались стражи порядка, когда я была одна. Меня взломали сказали, что я оскверняю их нацию своим поведением".

В итоге Кочервей посадили в СИЗО . где она почти сутки ничего не ела. Анастасия утверждает, что у нее отобрали телефон и деньги.

Однако самая главная потеря случилась уже после перевода в колонию.

"Там меня даже не кормили, а если и давали еду, то кидали на пол. как собаке, — размазывает слезы Настя. — Я думала, что не вырвусь оттуда. Господи, чего я только не видела. девочки дрались, ели суп и рис руками. Это был ад! Но самое страшное — меня там избили, и я потеряла ребенка".

Все это время блондинка ждала решения суда. Подруга помогла Насте нанять адвоката.

"В колонии хотели, чтобы я пописала каше-то бумаги, но я этого та не делала, — вспоминает звезда "Дома-2" — В итоге меня отправили в эмиграционный центр, где тоже была жуть. Там беременные девушки живут по несколько месяцев без визы. Нас кормили бромом, из-за чего мы постоянно спали, сейчас я совсем обессилена".

Кочервей депортировали в Москву и сегодня она, как сообщает журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2" проходит тщательное обследование по поводу выкидыша — это может серьезным образом сказаться на возможности иметь детей в дальнейшем.