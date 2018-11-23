Лещенко назвал дело против Хаски «недостойным»

Накануне Хаски был арестован на 12 суток за то, что прочел тексты своих песен, стоя на чужом автомобиле, который был припаркован у клуба в Краснодаре , концерт рэпера в котором был отменен по требованию прокуратуры

«Я считаю, что это недостойно и неправильно», — подчеркнул Лещенко.

По его словам, произошедшее с Хаски — «беспрецедентное вмешательство в искусство» силовых структур, которого быть не должно.

«Мы ведь это уже проходили», — напомнил он.

Артист объяснил, что раньше, в советское время, в искусство вмешивались не силовики, а художественные советы. По его мнению, если правоохранительные органы возьмут на себя функции советских худсоветов, «если это станет тенденцией, то это ужасно».

По этой причине Лещенко призвал «покопаться» в законах и уточнить, позволяют ли они вообще силовикам как-либо вмешиваться в творчество.