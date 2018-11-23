Арест и вероятность возбуждения уголовного дела против рэпера Хаски — «недостойное и неправильное» вмешательство правоохранительных органов в искусство. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил Народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Накануне Хаски был арестован на 12 суток за то, что прочел тексты своих песен, стоя на чужом автомобиле, который был припаркован у клуба в Краснодаре, концерт рэпера в котором был отменен по требованию прокуратуры.
«Я считаю, что это недостойно и неправильно», — подчеркнул Лещенко.
По его словам, произошедшее с Хаски — «беспрецедентное вмешательство в искусство» силовых структур, которого быть не должно.
«Мы ведь это уже проходили», — напомнил он.
Артист объяснил, что раньше, в советское время, в искусство вмешивались не силовики, а художественные советы. По его мнению, если правоохранительные органы возьмут на себя функции советских худсоветов, «если это станет тенденцией, то это ужасно».
По этой причине Лещенко призвал «покопаться» в законах и уточнить, позволяют ли они вообще силовикам как-либо вмешиваться в творчество.
Ранее адвокат Хаски Алексей Аванесян рассказал в своем фейсбуке, что владелица авто, с которого музыкант читал рэп, заявила об этом в полицию. В настоящее время краснодарские правоохранители проводят проверку на предмет возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное повреждение имущества».