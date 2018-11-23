Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове сорван концерт Скриптонита 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТО «Газгольдер»
Концерт рэпера Скриптонита был отменен за несколько часов до мероприятия, о чем сообщило у себя "ВКонтакте" творческое объединение Gazgolder.
Как пояснили в Gazgolder, часть команды успела прилететь в Ростов, однако в связи с форс-мажорными обстоятельствами, возникшими по вине авиакомпании, концерта не будет. "Оставшиеся музыканты не могут быть в назначенное время в вашем городе! Мы вынуждены перенести концерт на 17 декабря 2018 года", — сказано в обращении к поклонникам.
Ранее источник в правоохранительных органах прояснил ситуацию с возбуждением уголовного дела против рэпера Хаски.
Газета.Ru: последние новости
Шнуров рассказал, почему не выступает на Украине В группе "На-На" отреагировали на свадьбу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной Милявская жива: Лолита вышла на связь после госпитализации
МВД , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе753
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году156
Лукашенко пожаловался на Россию22
США разворачивают прокси-флот на Черном море24
СК прокомментировал «алиби» уфимских насильников150
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
07:24
ФСБ сообщила о пытках пациентов в Саратове
Происшествия Общество
06:54
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы
Происшествия
01:02
Сбивший человека лайнер попал на видео
Происшествия
00:26
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа
Политика
01:01
Россиянин вступил в схватку с северным ветром
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение