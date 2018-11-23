В Ростове сорван концерт Скриптонита

Концерт рэпера Скриптонита был отменен за несколько часов до мероприятия, о чем сообщило у себя "ВКонтакте" творческое объединение Gazgolder.

Как пояснили в Gazgolder, часть команды успела прилететь в Ростов, однако в связи с форс-мажорными обстоятельствами, возникшими по вине авиакомпании, концерта не будет. "Оставшиеся музыканты не могут быть в назначенное время в вашем городе! Мы вынуждены перенести концерт на 17 декабря 2018 года", — сказано в обращении к поклонникам.