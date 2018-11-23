Савичева прекратила сотрудничество с Фадеевым

Певица Юлия Савичева ушла от продюсера Максима Фадеева , с которым она сотрудничала в течение многих лет. Об этом сообщает Eg.ru со ссылкой на члена команды певицы Юлию Сажину.

По ее словам, Савичева уже начала работать с новой командой. Кто еще входит в эту команду, Сажина раскрывать не стала, назвав это «внутренним вопросом».

«У нее [Савичевой] все хорошо. Записываются новые песни, которые зрители скоро смогут услышать», — подчеркнула Сажина.

Причину ухода Савичевой от Фадеевой она не назвала, отметив, что в жизни «всякое бывает», а «времена меняются».