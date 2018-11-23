Певица Юлия Савичева ушла от продюсера Максима Фадеева, с которым она сотрудничала в течение многих лет. Об этом сообщает Eg.ru со ссылкой на члена команды певицы Юлию Сажину.
По ее словам, Савичева уже начала работать с новой командой. Кто еще входит в эту команду, Сажина раскрывать не стала, назвав это «внутренним вопросом».
«У нее [Савичевой] все хорошо. Записываются новые песни, которые зрители скоро смогут услышать», — подчеркнула Сажина.
Причину ухода Савичевой от Фадеевой она не назвала, отметив, что в жизни «всякое бывает», а «времена меняются».
Eg.ru обратило внимание, что со страницы Савичевой «ВКонтакте» пропали упоминания о продюсерском центре Максима Фадеева, а также о песнях, авторские права на которые принадлежат ему. Теперь там, как и на официальном сайте певицы, указан телефон Сажиной.