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Алексей Панин снимает фильм с дочерью 

Рамблер 32 минуты назад
Алексей Панин дебютирует в качестве режиссера: съемки его первого фильма «Я вернулся» проходят в Саратове, в них задействованы Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, а также дочь актера Анна. На пресс-конференции в Национальной Службе Новостей Панин рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время работы над лентой. Несмотря на то, что в послужном списке артиста более 80 ролей в кино, по его собственному признанию, снимать картину оказалось для него физически и психологически тяжело. Коллеги Панина оказывали ему всяческую поддержку, начинающий режиссер сообщил, что все актеры снимались в фильме совершено бесплатно.
Никита Джигурда , Алексей Панин , Владимир Епифанцев , Шоу-бизнес , Видео , Новости Москвы , Общество , Саратов
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