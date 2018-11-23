Алексей Панин снимает фильм с дочерью 

Алексей Панин дебютирует в качестве режиссера: съемки его первого фильма «Я вернулся» проходят в Саратове, в них задействованы Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, а также дочь актера Анна. На пресс-конференции в Национальной Службе Новостей Панин рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время работы над лентой. Несмотря на то, что в послужном списке артиста более 80 ролей в кино, по его собственному признанию, снимать картину оказалось для него физически и психологически тяжело. Коллеги Панина оказывали ему всяческую поддержку, начинающий режиссер сообщил, что все актеры снимались в фильме совершено бесплатно.