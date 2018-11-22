Алла Пугачева впервые появилась на публике после болезни, пишет «МК».
Певица с детьми Лиза и Гарри посетили праздник в честь дня рождения внучки Игоря Крутого Деми Роуз. Девочке исполнилось три года, поздравить ее пришли также Игорь Николаев с дочкой Вероникой, Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, певица Жасмин, фэшн-директо ЦУМа Алла Вербер и др.
Напомним, 8 ноября Алла Пугачева заявила, что не сможет принять участия в концерте к 50-летия Леонида Агутина из-за болезни. Что за болезнь ee сразила, примадонна российской эстрады не уточнила.