Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева впервые появилась на публике после болезни 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Алла Пугачева впервые появилась на публике после болезни, пишет «МК».
Певица с детьми Лиза и Гарри посетили праздник в честь дня рождения внучки Игоря Крутого Деми Роуз. Девочке исполнилось три года, поздравить ее пришли также Игорь Николаев с дочкой Вероникой, Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, певица Жасмин, фэшн-директо ЦУМа Алла Вербер и др.
Напомним, 8 ноября Алла Пугачева заявила, что не сможет принять участия в концерте к 50-летия Леонида Агутина из-за болезни. Что за болезнь ee сразила, примадонна российской эстрады не уточнила.
Филипп Киркоров , Леонид Агутин , Алла Вербер , Игорь Николаев , Алла Пугачева , ЦУМ , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саркози неожиданно посетил РФ и сделал заявление о Путине312
«Грузом» вертолетов над Кремлем оказались вооруженные люди372
Россиянке выставили счет на 15 млн за умершую мать63
Катастрофа для рубля и другие события дня54
Названо оправдание для досмотра судов в Азовском море16
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:26
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа
Политика
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
01:04
«После пьянки»: Алибасов рассказал о первой ночи с Шукшиной
Шоу-бизнес Статьи
03:46
Маньяк-полицейский: как осудили убийцу проституток
Происшествия Статьи
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение