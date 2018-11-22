Сергей Жуков откроет «Руки Вверх Бар» на месте караоке «Шансон» 

Если вбить в строку поиска «Руки Вверх бар, Москва», Google выдаст информацию о нашумевшем баре, с красной пометкой «Закрыто навсегда». Просто Google не в курсе о планах Сергея Жукова. Сообщаем: легенда ночной Москвы, клуб в котором 6 лет назад тусил весь Comedy Club и КВН, возвращается! На днях, на Тверской 22 закрылся караоке — клуб «Шансон», из окон которого гремели «Золотые купола» и «Хоп, мусорок». Все, братва!
Шансона не будет. Теперь это зона «Руки Вверх». А это значит, что в Москве появится «нормальный» бар, в котором можно танцевать. Те, кто встречали рассвет в одном из баров сети Руки Вверх, которая растянулась от Санкт-Петербурга до Якутска, поймут, о чем речь!
«Что нам стоит, бар построить? Через 3 недели, я открою двери под светящейся вывеской «Руки Вверх Бар» для тех, кто как и я, заскучал по безбашенным вечеринкам 90х и нулевых!» — бросил себе и команде вызов Жуков, запланировав официальное открытие на середину декабря.
Сеть «Руки Вверх Баров» — не первый успешный бизнес Сергея Жукова. Солисту «Руки Вверх» принадлежит сеть семейных кондитерских «Любовь и сладости», которой он управляет вместе со своей женой Региной Бурд