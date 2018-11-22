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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Хаски стал фигурантом уголовного дела 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Против рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) возбудили уголовное дело о повреждении чужого имущества со значительным ущербом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых структурах.
Речь идет о части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы, до трех месяцев ареста или до 40 тысяч рублей штрафа.
При этом адвокат Алексей Аванесян и менеджер рэпера Андрей Орехов не стали подтверждать эту информацию. Адвокат Наталия Жданович заявила «Новой газете», что об уголовном деле «речи не может быть».
Ранее Аванесян сообщил, что в отношении артиста составили три административных протокола: за незаконную организацию массового пребывания граждан в общественных местах, мелкое хулиганство и неповиновении представителю власти, а также из-за отказа пройти медицинское освидетельствование.
По каждому из них артиста могут арестовать на 15 суток. Суд вынесет решение по этим обвинениям 22 ноября.
Хаски задержали вечером 21 ноября в Краснодаре. Сначала ему пришлось перенести свой концерт из одного клуба в другой, но выступление все равно не состоялось. Тогда он забрался на автомобиль и начал читать рэп, но его стащили оттуда и забрали в полицию.
До этого были отменены концерты рэпера в нескольких городах. Хаски рассказывал, что правоохранители решили бороться с ним, усмотрев в его песнях «призывы к каннибализму», оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата.
Комментарии
Дмитрий Кузнецов , Алексей Аванесян , Андрей Орехов , Шоу-бизнес
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