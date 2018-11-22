Пельш экстренно госпитализирован

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Пельша госпитализировали в Москве 

Рамблер + ещё 3 30 минут назад
Телеведущий Валдис Пельш 22 ноября был экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, у Пельша диагностировали нарушение ритма сердца.
Телеведущего отвезли в больницу после жалоб на плохое самочувствие. РЕН ТВ утверждает, что он находится в кардиологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.
В марте этого года Пельш стал гостем программы Елены Малышевой «Жить здорово» и рассказал, как однажды попал в реанимацию с острым панкреатитом. Он заявил, что проводил без капельниц всего три-четыре часа в день и испытывал боли «в два раза сильнее родовых». Он заявил, что после этого не пьет спиртное, не ест жирное и старается не нервничать.
Елена Малышева , РЕН ТВ , Шоу-бизнес , Видео , Москва
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