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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Вдова Караченцова уехала на элитный курорт 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«Дни.ру» сообщают, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина отпразднует свой 70-й день рождения в Дубае.
По данным издания, юбилей она будет отмечать 24 ноября на элитном курорте среди «заботливых и внимательных арабов».
«Дни.ру» отмечают, что в Москве Поргина будет праздновать после 4 декабря, когда со смерти Караченцова пройдет 40 дней.
Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. В 2017 году в его легком обнаружили злокачественное и неоперабельное новообразование. Поргина рассказала, что у него отказали почки.
Вдова актера подчеркивала, что Караченцов просил его не оплакивать. Он завещал жене поднять за него на поминках бокал шампанского. СМИ писали, что за первую неделю вдовства Поргина дважды побывала на спектаклях и собирается в путешествие.
Вдову артиста критиковал художник Никас Сафронов. По его мнению, она должна была провести некоторое время в трауре. В то же время художник подчеркнул, что Поргина долгое время ухаживала за тяжело больным мужем, и за желание жить дальше осуждать ее нельзя.
Комментарии10
Никас Сафронов , Людмила Поргина , Николай Караченцов , Шоу-бизнес , Видео
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