Вдова Караченцова уехала на элитный курорт

По данным издания, юбилей она будет отмечать 24 ноября на элитном курорте среди «заботливых и внимательных арабов».

«Дни.ру» отмечают, что в Москве Поргина будет праздновать после 4 декабря, когда со смерти Караченцова пройдет 40 дней.

Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. В 2017 году в его легком обнаружили злокачественное и неоперабельное новообразование. Поргина рассказала, что у него отказали почки.

Вдова актера подчеркивала, что Караченцов просил его не оплакивать. Он завещал жене поднять за него на поминках бокал шампанского. СМИ писали, что за первую неделю вдовства Поргина дважды побывала на спектаклях и собирается в путешествие.