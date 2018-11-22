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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Принц Гарри бежит от беременной Меган Маркл 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Герцог и герцогиня Сассекские не смогут вместе провести свою первую годовщину со дня объявления помолвки. Дело в том, что в это время принц Гарри будет в другой стране.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца сделала официальное заявление о помолвке принца Гарри и Меган Маркл 27 ноября 2017 года. Однако, к сожалению, супруги не смогут вместе отпраздновать свою первую годовщину, потому что в этот день герцог Сассекский будет в Республике Замбия по важным политическим вопросам. В твиттере Кенсингтонского дворца недавно появилось объявление о том, что младший сын принца Чарльза "посетит Республику Замбию 26 и 27 ноября по просьбе Министерства иностранных дел страны". Меган Маркл не присоединится к своему мужу в этой поездке.
Вероятно, пара уже отметила важную дату, так как принц Гарри сделал предложение Меган за несколько недель до официального заявления. 19 ноября этого года также исполняется полгода со дня церемонии бракосочетания в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Отпраздновать это событие супруги решили походом на ежегодное благотворительное шоу "Королевское Варьете".
В прошлом месяце герцог и герцогиня Сассекские посетила Австралию, Новую Зеландию и Фиджи в рамках королевского тура. Во время этой поездки они объявили о беременности Меган. После возвращения из тура жизнь супругов вернулась в обычное русло и теперь они дальше занимаются королевскими обязанностями.
Например, вчера, 21 ноября, Маркл встретилась с выжившими после пожара в здании Grenfell Tower, который произошел 14 июня 2017 года в Лондоне. Жертвами трагедии стали 71 человек, многие из них были выходцами из Африки и Ближнего Востока.
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Комментарии
принц Гарри , Чарльз Виндзор , МИД , Шоу-бизнес , Замбия
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