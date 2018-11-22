Лолита записала гневное видео после госпитализации

Певица Лолита рассказала в Instagram, что пришла в чувство после небольшой проблемы с давлением. Ее возмутило, что в СМИ появилась информация о якобы перенесенном ею инсульте.

Два дня назад певице пришлось прервать выступление в Могилеве из-за плохого самочувствия. «СтарХит» сообщал, что артистку отправили на обследование в больницу из-за гипертонического криза.

Сама певица заявила, что проблема была не очень серьезной, и возникла она в результате реакции на «сосудистый препарат».

«И никто не знал, что именно со мной будет такая реакция», — подчеркнула она.

Певица заверила, что все ее будущие выступления состоятся, а в Могилеве будет «перенос концерта».

«Некоторые каналы решили влезть в гримерку, вероятно, заснять мой «последний день на „Титанике“. Вот вам. Милявская жива», — рассказала она.

Свои слова певица сопроводила нецензурным жестом.