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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Лолита записала гневное видео после госпитализации 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Певица Лолита рассказала в Instagram, что пришла в чувство после небольшой проблемы с давлением. Ее возмутило, что в СМИ появилась информация о якобы перенесенном ею инсульте.
Два дня назад певице пришлось прервать выступление в Могилеве из-за плохого самочувствия. «СтарХит» сообщал, что артистку отправили на обследование в больницу из-за гипертонического криза.
Сама певица заявила, что проблема была не очень серьезной, и возникла она в результате реакции на «сосудистый препарат».
«И никто не знал, что именно со мной будет такая реакция», — подчеркнула она.
Певица заверила, что все ее будущие выступления состоятся, а в Могилеве будет «перенос концерта».
«Некоторые каналы решили влезть в гримерку, вероятно, заснять мой «последний день на „Титанике“. Вот вам. Милявская жива», — рассказала она.
Свои слова певица сопроводила нецензурным жестом.
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StarHit , Шоу-бизнес , Могилев
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